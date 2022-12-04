كرم مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" فنانين تونسيين وعرب في افتتاح دورته الثالثة والعشرين بمدينة الثقافة والتي تستمر عروضها حتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وخُصص حفل الافتتاح بقاعة الأوبرا لتكريم عدد من الفنانين التونسيين الذين تركوا بصمتهم في المسرح التونسي ومن بينهم الراحلين هشام رستم وتوفيق البحري اللذين فقدتهما الساحة الفنية هذا العام.

كما شمل التكريم الفنانين سلوى محمد وعلاء الدين أيوب ومحمد اليانقي ومحمد العوني وفاطمة سعيدان من تونس وسهير المرشدي من مصر و أيمن زيدان من سوريا و قاسم بياتلي من العراق وحبيب ديمبيلي من مالي.

واختارت لجنة التنظيم 82 عرضا من 23 بلدا فيما سيتنافس 12 عرضا في المسابقة الرسمية من بينها عرضين من تونس وهما "ضوء" للطاهر عيسى بن العربي و"تائهون" لنزار السعيدي.

كما يشارك في المسابقة الرسمية "النسر يسترد أجنحته" من السودان و"شمس ومجد" من سوريا و"أنتيقون" من الجزائر و"المجوهرات" من الكونغو الديمقراطية و"حدائق الأسرار" من المغرب و"الديار" من السنغال و"ايزدان" من العراق و"هملت بالمقلوب" من مصر و"لغم أرضي" من فلسطين و"كوكتيل شقف بلا معنى" من لبنان.

وخصصت لجنة التنظيم عرضين من تونس في اليوم الافتتاحي وهما "شوق" لحاتم دربال و"أنا الملك" لمعز حمزة.

كما سيتم تقديم 12 عرضا مسرحيا أنتجتها نوادي المسرح بالمراكز السجنية.

وتشارك السنغال كضيف شرف في المهرجان.