سجل قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين توسعا مطردا في الإنتاج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه أرتفعت القيمة المضافة المجمعة للشركات الكبرى، التي تحقق كل منها إيرادات أعمال سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (نحو 8ر2 مليون دولار أمريكي) في هذا القطاع، بنسبة 5ر9 % على أساس سنوي خلال هذه الفترة، أعلى بنسبة 5ر5 نقطة مئوية و8ر0 نقطة مئوية من تلك التي سجلتها الصناعة ككل وقطاع التصنيع المتطور، على التوالي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفعت قيمة تسليم الصادرات في هذا القطاع، بنسبة 6 % على أساس سنوي خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، بانخفاض بنسبة 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بالأشهر التسعة الأولى.

وشهدت الشركات في هذا القطاع انتعاشا تدريجيا في إجمالي إيراداتها التشغيلية خلال الأشهر العشرة الأولى، بزيادة بنسبة 4ر8 % عن نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 45ر12 تريليون يوان.

كما سجلت الاستثمارات في هذا القطاع توسعا سريعا في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، حيث ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 8ر20 % على أساس سنوي، زيادة بواقع 10 نقاط مئوية عن تلك المسجلة في الصناعة ككل.