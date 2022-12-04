قال البنك الدولي إن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها بنجلاديش بسبب التلوث الهوائي تقدر بنحو 4ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لتقرير البنك الدولي، أدى التلوث الهوائي لوقوع ما يتراوح ما بين 78 ألفا و145 و 88 ألفا و229 حالة وفاة في بنجلاديش خلال عام .2019

وقد قام البنك بتقييم التأثير قصير المدى على الصحة البدنية والذهنية بسبب التعرض للتلوث الهوائي، مستخدما بيانات من 12 ألفا و250 شخصا في دكا و سيلهيت.

ويذكر أنه تم تصنيف بنجلاديش كالدولة الأكثر تلوثا في العالم، كما أن العاصمة دكا كانت تعد ثاني أكبر مدينة تلوثا كل عام ما بين 2018 و .2021

وكان يتعبر التلوث الهوائي ثاني أكبر عامل خطورة يؤدي للوفاة والاعاقة في بنجلاديش خلال عام .2019

وقال داندان تشين، مدير مكتب البنك الدولي في بنجلاديش" التلوث الهوائي يعرض حياة الجميع للخطر، من الأطفال لكبار السن".

وأضاف" مواجهة التلوث الهوائي أمر مهمة لاستدامة البلاد والنمو الأخضر والتنمية".