تمت دعوة مواطني سنغافورة إلى إبداء آرائهم وآمالهم بشأن موازنة 2023 القادمة من الآن وحتى 13 كانون الثاني/ يناير 2023، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكرت وزارة المالية ووحدة "ريتش آند ذا بيبول أسوسيشن" الحكومية للاستجابة في بيان مشترك أنها تنشد اقتراحات بشأن ثلاثة موضوعات خاصة بالموازنة، التي من المقرر أن يتم إعلانها في شباط/ فبراير.

والموضوعات هي: المضي قدما في ظل عالم متقلب ومركب، وتعزيز اللحمة الوطنية، وبناء أمة متجددة.

وذكرت الوزارة والوحدة الحكومية أنه على مدار السنتين الماضيتين، تعاونت سنغافورة كأمة لإنقاذ الأرواح والأسر. وتخرج البلاد الآن من جائحة كوفيد- 19 بتحديات جديدة في عالم أشد تقلبا وتركيبا، في ظل تضخم أعلى ونمؤ أبطأ وعرقلة اقتصادية أكثر وتوترات جيوسياسية أكبر.