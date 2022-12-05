حقق بطل الراليات مشاري الظفيري المركز الثاني في الترتيب العام في منافسات فئة (T4) ضمن منافسات رالي «باها دبي» بالجولة الثامنة والأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الباها 2022.



وقال الظفيري في تصريح إنه استطاع إنهاء بطولة العالم بعد منافسات الجولة التي انطلقت في بداية الشهر الجاري واختتمت أول من امس بحصوله على المركز الثاني بعد تقديمه كل ما لديه لتحقيق طموحه بالفوز باللقب.



وأوضح أن بطولة العالم لـ «الباها» انطلقت في مارس الماضي وكانت في الأردن وبعدها انتقلت إلى إيطاليا وإسبانيا وپولندا والبرتغال والسعودية، وأخيرا في الإمارات وشهدت منافسة شرسة مع الأبطال المصنفين من مختلف دول العالم.



وأضاف أن الأعطال الميكانيكية التي واجهته في رالي باها إيطاليا ورالي باها السعودية أثرت على نقاطه في البطولة، مشيرا إلى أنه الآن يحضر للمشاركة في بطولة العالم للباها لعام 2023 ويتطلع إلى تحقيق اللقب الذي سيسجل باسم الكويت.