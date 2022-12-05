أسامة دياب



أشاد وزير الصحة د.أحمد العوضي بالعلاقات الكويتية - الإماراتية التي وصفها بالمتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيدا بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تثلج الصدر في مختلف الميادين.



جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الـ 51 لاتحاد دولة الإمارات بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعدد من الوزراء والمسؤولين والديبلوماسيين وشخصيات المجتمع الكويتي من فنانيـــن وإعلاميين وشخصيات عامة ومواطنين.



وتقــــدم د.العوضـــي بالتهنئة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، موضحا أنها مناسبة سعيدة وعزيزة على جميع دول الخليج، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار.



من جهته، أشاد السفير الإماراتـي لـــدى البــلاد د.مطر النيادي بالعلاقات بين البلدين، واصفا إياها بالتاريخية والممتازة، حيث تعد نموذجا استثنائيا للتكاتف والتعاون على جميع الأصعدة، لافتا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة لها تدفعها نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.



بدوره، قال المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إن الإمارات والكويـــت بلـــد واحــــد، والعلاقات المشتركة تظهر في مدى الترابط والتلاحم بينهما.



وأضـــاف الحـمود أن الكويت تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي بتفاعل تام من مختلف وسائل الإعلام وقطاعات المجتمع المدني وهذا يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية، متمنيا دوام المحبة بين الدولتين الشقيقتيــن والقيادتيـن والشعبين، وأيضا بين كل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والعرب كافة.



من جانبه، قال السفير العماني لدى البلاد د.صالح الخروصي:نحن نهنئ دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بعيد الاتحاد، ونتمنى لدولة الإمارات المزيد من التطور والتقدم والنماء، مضيفا إن هذه مناسبة سعيدة في الإمارات ولمنظومتنا الخليجية التي نتمنى لها دائما المزيد من التطور والتقدم.



بـــدوره، قــال عميـــد السلك الديبلوماسي سفير طاجكيستان د.زبيدالله زبيدوف إن الإمارات دولة مهمة للخليج وللمنطقة، ونحن نتمنى لها ولشعبها المزيد من الازدهار والتطور، خصوصا أنها إحدى دول مجلس التعاون التي تشهد إنجازات كبيرة في كل المجالات.



من جانبه، قال السفير المصري أسامة شلتوت: يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، ونحن اليوم نحتفل بعيد الاتحاد، ونحن سعداء لما وصلت إليه الإمارات من تقدم وازدهار وهي دولة رائدة في كثير من الأعمال، ونقدم لها كل الشكر لما تقدمه من دعم لمعظم الدول العربية عامة ومصر خاصة، كما أن العلاقات المصرية- الإماراتية علاقات أخوية ومتميزة وتمتد جذورها بأعماق التاريخ.



بدوره، السفير الإسباني ميغيل خوسيه مورو أغيلار قال: «نحن سعداء جدا بمشاركتنا في هذه المناسبة الرائعة مع صديقنا السفير الإماراتي، نظرا لأن دولته هي صديقة قديمة لاسبانيا ونتمتع بعلاقات ثنائية قوية جدا».



من جانبها، هنأت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر دولة الإمارات قائلة: «أتيت اليوم لأعبر عن قوة وعمق علاقتنا مع هذا البلد الرائع، كما أتمنى أن تستمر علاقاتنا القديمة في التطور والازدهار في الأعوام المقبلة».



من جهتها، هنأت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالذكرى الـ 51 لاتحاد الإمارات، مشيدا بجهود السفير الإماراتي د. مطر النيادي للتعريف ببلاده في شتى المجالات وخصوصا التجهيزات والتحضيرات التي تقوم بها الإمارات لاستضافة قمة التغير المناخي المقبلة Cop28.



من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمــس هــولتسنايدر: «باسم الولايات المتحدة، أتيت لتقديم التهنئة بعيد الاتحاد»، مضيفا أن «الإمارات دولة رائعة وأنا سعيد جدا لرؤية ما يحدث اليوم في كل مناحي الدولة.



من ناحيته، قال السفير الإيراني د.محمد إيراني: «مبروك للإمارات قيادة وشعبا باليوم الوطني»، مضيفا أن «الإمارات بلد جار لإيران، وتربطنا بهم علاقات ممتازة وخصوصا العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا جالية إيرانية كبيرة تعمل في الإمارات، كما أن ثمة تواصلا مستمرا بين البلدين»، مضيفا: «هناك نوع من التطور في كل دول مجلس التعاون وخصوصا في الإمارات وذلك بفضل سياسة قيادتهم الحكيمة التي تعمل لمصلحة الدولة، كما أن علاقاتهم مع دول الجوار ممتازة».



من جانبه، أعرب السفير العراقي المنهل الصافي عن سعادته للمشاركة في الحفل الذي أقامته السفارة الإماراتية بمناسبة الذكرى الـ 51 لاتحاد الإمارات، آملا أن تستمر هذه المناسبات الطيبة وان يجتمع الأشقاء في كل ما يدعو للفخر والسعادة والهناء.



وأشار إلى أن الإمارات نموذج يحتذى قيادة وشعبا بين الدول، مشيدا بالدور المحوري والأساسي الذي تلعبه الإمارات في الوطن العربي.



بدوره، قال مدير المعهد الديبلوماسي السابق السفير عبدالعزيز الشارخ إنه كان في الإمارات منذ أقل من شهر ولاحظ مدى التطور والتقدم فيها التي تجعل كل خليجي يفخر بها، متمنيا للإمارات المزيد من الإنجازات، وتبقى مشاعر الأخوة بين شعبي البلدين راسخة.



من ناحيته، هنأ الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، مشيدا بالانجازات والتطور الكبير والطفرة الحضارية التي تشهدها الإمارات.



ووجه رسالة محبة من الكويتيين إلى أشقائهم الإماراتيين، مفادها اننا شعب واحد ومصيرنا واحد.



الجارالله: إنجازات كبيرة حققتها الإمارات في كل المجالات

خالد الجار الله

هنأ نائب وزير الخارجية الأسبق خالد الجارالله دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الـ 51 للاتحاد.



وقال في تصريح للصحافيين على هامش الحفل: لقد حققت الإمارات إنجازات كبيرة في كافة المجالات على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي. وعلى الصعيد المحلي، حققت قفزات في الحركة العمرانية، كما أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالإنسان الإماراتي، إضافة لما تحققه من دور مهم وبارز على المستوى الخليجي، وندرك تماما الدور الإماراتي الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وحرصها على تحقيق الإنجازات والمكاسب لهذه المسيرة، كما ندرك أيضا دعم الإمارات للعمل العربي المشترك، ونؤكد ان هذا الدور سيتواصل بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف: على المستوى الدولي ندرك دورها المؤثر وسياستها الحكيمة على جميع المستويات، لافتا إلى ما يعيشه العالم من أزمات سياسية واقتصادية وحروب، ولعبت الإمارات دورا فعالا لتجنيب البشرية ويلات الحروب، متمنيا لدولة الإمارات التقدم والازدهار.