أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة Kids و«المكافأة الشهرية» وحساب الحصالة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فالح سعود زويد المطيري، طارق عبد المحسن المخيزيم، هاني عبد المهيمن عبدالحميد، مشاري صنت دابان الديحاني، عبدالله تركي الشمري، محمد سعد المهاشير، أحمد محي عبدالله خلف، ناصر بدر ناصر الشعيل، حسين أسامة حسين نجم، رامي أحمد محمد عدس.



وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: بدر عبد الوهاب بدر البدر، مريم عمارة حمزة الأستاد، عادل أحمد عبيد العنزي، سارة نواف فهد العازمي، ريان عبدالله خزعل العميري، يوسف فيصل صالح العيدان، محمد عزيز هجيج الوكاع.



أما فائزو «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: سارة ناصر عبيد العنزي، عبدالله مشعل عبدالله العنزي، دانة علي عبد الرحيم فخرو، عبدالله غانم قطوان دهش، هيفاء ساجي سالم الدوسري.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: زيد محمد محمد المشاعلي، فاطمة ثامر موسى الشمري، عبدالرحمن خالد سالم العنزي، طيبة محمد علي السلطان، سلوى عبدالله زيد الظفيري.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.