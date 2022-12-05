القاهرة - محمد صلاح



الفنانة سهير رمزي حرصت على اللقاء بالفنانات الشابات هاجر الشرنوبي وسارة سلامة ومنة عرفة وديانا هشام وسيلين عبدالعزيز للتعرف عليهن وكسر حاجز الغربة والرهبة بينهن، لأنها ستجسد شخصية أمهن جميعا في مسلسل «أم البنات».



المسلسل مكون من 30 حلقة، ويبرز أهمية وقيمة الفتاة وحجم تحملها المسؤولية بشكل يفوق قدرة الشاب خلال نشأتها وسط أسرة ملتزمة أخلاقيا، ويشارك في بطولته: ناصر سيف وسامية الطرابلسي ومحمد مهران، فكرة وإخراج عبدالعزيز حشاد، سيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني، ومن المقرر عرضه عبر إحدى القنوات التلفزيونية خلال فبراير المقبل.



وكانت سهير رمزي قد عادت العام الماضي إلى الساحة الدرامية من خلال المسلسل الكوميدي «القاتل الذي أحبني»، بطولة: هاني رمزي وأحمد فؤاد سليم، بعد غياب دام لنحو 5 أعوام منذ مسلسل «قصر العشاق».