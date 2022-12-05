حازت المخرجة اللبنانية نادين لبكي جائزة «variety» العالمية السينمائية على هامش جلستها الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في مدينة جدة السعودية. وكشفت نادين عن أنها لا تعتبر نفسها ممثلة محترفة، وذلك لأنها بدأت كمخرجة وتحولت للتمثيل بعد ذلك، وأضافت: عندما بدأت في صنع الأفلام لم تكن السينما في أفضل حالاتها بلبنان، واستطردت: أحب اللحظات التي تمنحها لي صناعة السينما، وكان الشغف دائما ما يدفعني نحو هذه الصناعة.



وقدمت نادين لبكي عددا من الأعمال الفنية من بينها فيلمها الطويل الأول «سكر بنات» عام 2007، وفيلم «هلأ لوين؟» عام 2011، وفيلم «كفر ناحوم» عام 2018 والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان «كان» السينمائي، حيث اشتهرت نادين بأفلامها التي تسلط الضوء على مختلف نواحي الحياة في لبنان، وهي أول مخرجة عربية يتم ترشيحها للأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.