بشرى شعبان



أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على تقديم كل خدماتها للأشخاص ذوي الاعاقة.



وحددت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة أبرز الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ومنها استقبال وتقديم كل الخدمات الإلكترونية عن طريق منصة «فخرنا» ومنها مكافأة الخريجين وبدل البحث عن عمل وتأمين ضد البطالة والفرص الوظيفية، إلى جانب تقديم كل خدمات الإرشاد الوظيفي، بالاضافة الى تحديث بيانات الباحثين عن عمل وحديثي التخرج وذوي الخبرة وترشيح ذوي الإعاقة سواء كان حضورهم شخصيا أو عن طريق التقديم بمنصة «فخرنا» للتوظيف على متطلبات الشركة الراغبة في تعيينهم.



وأشارت الهيئة الى التواصل مع مرشحي فئة ذوي الإعاقة عن طريق إرسال إيميل لتوضيح الوصف الوظيفي للفرصة المعروضة، بالإضافة الى الاتصال هاتفيا عليهم لشرح طبيعة العمل ومتابعة ترشيحهم والتواصل مع الشركة والباحث من ذوي الإعاقة لمعرفة نتائج المقابلة.