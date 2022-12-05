ندى أبونصر



أكدت المتخصصة في الدمى ومسرح العرائس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.خلود الرشيدي أهمية تحفيز الخيال لدى المعلم والطالب للسيطرة على المناهج وتبسيط المعلومات، مبينة أن جيل ما قبل «السوشيال ميديا» يختلف عما بعده، ففيه يعيش الطالب بعالم افتراضي.



جاء ذلك خلال ورشة «دور العرائس في العملية التعليمية وصناعتها» في مدرسة جون الكويت النموذجية أمس.



وقالت الرشيدي إن هذه الورشة هي الأولى في تاريخ «التربية» والتي نقدمها بمدرسة جون الكويت النموذجية عن الدمى برعاية وحضور مراقب التقنيات التربوية والمكتبات في مبارك الكبير التعليمية جاسم الفيلكاوي، وفواز الفواز، ومنى الرمضان، وبالتعاون مع نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم «صناع الوسائل التعليمية» بمنطقة مبارك الكبير، لافتة الى تقديم شرح حول تاريخ وفن العرائس ودوره في التعليم وعمل 60 دمية خلال وقت قياسي، وتقديم حول 4 أنواع من الدمى كل منها تخص درسا معينا.



وأضافت أن الهدف من الورشة محاولة لتعليم الطالب طرق جديدة وسهلة في التعامل مع الدرس وتنشيط الخيال لدى المعلم والمتعلم والسيطرة على المناهج وفهم المعلومات، مؤكدة ان جيل ما قبل «السوشيال ميديا» يختلف عما بعده لأن الطالب يعيش خلاله في عالم افتراضي، مشددة على أن المسرح المدرسي ضروري وحضور الدمى كشخصية بسيطة ضرورة يجب أن تكون في المناهج المدرسية.



بدورها، ذكرت المتخصصة في مسرحة المناهج خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية منى الرمضان ان الطالب في جميع المراحل العمرية، وخاصة الابتدائية وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وبطيئي التعلم يحتاج الى أن يرى فالعامل البصري له دور كبير ومهم في التعليم.



وتابعت: لهذا سعيت الى تحويل المنهج المدرسي الى مسرحية مبسطة لكي يستوعب الطالب المعلومة بشكل افضل وتقديم المنهج بصورة بصرية، مشيرة الى أن الورشة تشمل ثلاثة دروس عن الجهاز الهضمي والسلسلة الغذائية واللافقاريات ودورة حياة الحشرات لتبسيط مادة العلوم للطالب بطرق تجعله الطالب يحب المادة.



من جانبه، بين رئيس نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم فواز الفواز ان الورشة لها أهمية كبيرة في العملية التعليمية للربط بين الطالب والمعلم من خلال الدمى التعليمية وتسهيل إيصال المعلومة وتشجيع وصقل مواهب المتعلمين.



ودعا الفواز وزارة التربية الى الاهتمام بمثل هذه الورش وإقامة دورات خاصة للمعلمين والمعلمات لتطوير مهاراتهم في هذا الجانب، مشيرا الى أن التعليم حاليا لا يقتصر على المعلم فقط، بل يجب الاهتمام بجميع وسائل المنظومة التعليمية، آملا من جميع وزارات الدولة التركيز على التعليم والحرص على تطوير مهارات أبنائنا، فبه تتقدم جميع مؤسسات الدولة.