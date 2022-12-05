تعمل شركة آبل على تسريع خطتها لنقل إنتاج آيفون من الصين في أعقاب احتجاجات العمال العنيفة على لوائح كوفيد في أكبر مصنع آيفون في العالم، وفقا لما ذكرته «وول ستريت جورنال»، واطلعت عليه «العربية.نت».



واحتل المصنع، الذي أطلق عليه اسم مدينة آيفون، عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة بعد أن ثار العمال بسبب المخاوف المتعلقة بكوفيد على ضباط الأمن الذين يرتدون بدلات واقية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن شركة آبل تتطلع إلى تحويل إنتاجها نحو دول أخرى في آسيا مثل الهند وفيتنام وتقليل الاعتماد على مصنعي الإلكترونيات التايوانية مثل فوكسكون التي تمتلك المنشأة في تشنغتشو.