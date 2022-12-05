رعت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت سباق القدرة والتحمل «هانكوك 12 ساعة» الأول من نوعه في الكويت، والذي أقيم بمشاركة نخبة من السائقين المحترفين من المنطقة والعالم وسط حضور جماهيري كبير في حلبة مدينة الكويت لرياضـــة المحركـــات.

وتحرص «زيــن» على المساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب بشكل مستمر، وذلك من خلال دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية المميزة التي تقام في البلاد في مختلف الرياضات ومنها رياضات المحركات بأنواعها، حيث تسعى الشركة إلى تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية التي توفر بيئة آمنة للشباب وفق المعايير الدولية بما يمكنهم من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتنمية شغفهم.



واستضافت حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات سباق القدرة والتحمل «هانكوك 12 ساعة» الأول من نوعه في الكويت، والذي استمر على مدار 12 ساعة متواصلة وبمشاركة متميزة لنخبة من السائقين المحترفين من مختلف دول المنطقة والعالم، وعبرت «زين» عن فخرها بإنجاز فريق Team Kuwait الكويتي المكون من أحمد الغانم ومحمد الكاظمي وزيد أشكناني، والذين حققوا المركز الثاني على مستوى البطولة بعد أداء قوي ومبهر من بين 20 فريقا مشاركا.



وأقيمت العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية على هامش السباق، حيث استمتع الزوار بزيارة المطاعم والمقاهي والمناطق المخصصة للأطفال وغيرها الكثير، كما تواجدت «زين» في الفعالية من خلال جناحها الخاص الذي قدمت من خلاله تجربة مميزة للزوار للتنافس في سباق سيارات افتراضي.

واستضافت مدينة الكويت لرياضة المحركات الجولة النهائية من سلسلة 24 س 2022 المدعومة من هانكوك، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها البلاد جولة من برنامج كريفنتيك لسباقات التحمل، وقد حل سباق «هانكوك 12س الكويت» محل سباق «هانكون 24س» كجولة نهائية من السلسلة لهذا العام، وتم خلالها تحديد الفائزين في بطولة القارات 2022.



وتقع مدينة الكويت لرياضة المحركات ـ التي تم افتتاحها في ديسمبر 2018 ـ على بعد أقل من 60 كيلومترا من مدينة الكويت، وتغطي مساحة 2.5 مليون متر مربع، وهي واحدة من أكبر المرافق المخصصة لرياضة السيارات في العالم.



وقبل موسمها الأول من المنافسة في عام 2019، حصلت مدينة الكويت لرياضة المحركات على جائزة FIA Grade 1 التي تعترف بأعلى معايير السلامة، وهي تستوعب أكثر من 7،300 مشجع في المدرج الرئيسي وحده، مع توفر 750 مقعدا إضافيا لصناديق كبار الشخصيات تطل أيضا على ممر الصيانة الذي يبلغ طوله 426 مترا، والذي يقع أسفله 32 كراج حديث مجهز بأحدث المعدات.