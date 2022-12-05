يعقوب العوضي



تمكن السالمية من تجاوز فريق القرين بنتيجة 35-29 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع السماوي رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي رصيد القرين خاليا.

وفي لقاء آخر، تقاسم العربي وبرقان نقطتي المباراة التي جمعتهما على الصالة نفسها أمس الأول أيضا بعد تعادلهما 26-26 وأصبح رصيد الأخضر 7 نقاط متساويا مع برقان، وكان الفحيحيل قد تجاوز الصليبيخات 27-25 ورفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي رصيد الصليبيخات عند 4 نقاط.