هادي العنزي



أوقفت فريق سيدات التضامن سلسلة انتصارات نادي الفتاة في دوري URC لكرة قدم الصالات، بعد التفوق عليه 4-2 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة، ليرفع سيدات التضامن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن «الفتاة» متصدر الترتيب.

وفي مواجهة ثانية، تغلب نادي الكويت على نادي فتيات العيون 4-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ذات الصالة، لرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي فتيات العيون دون رصيد في المركز الرابع.