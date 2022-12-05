

قام رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر بزيارة اتحاد ألعاب القوى واتحاد المبارزة، برفقة أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية علي المري، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخطة الإعداد المسبقة لأولمبياد باريس 2024 وبرنامج إعداد البطل الأولمبي، حيث تمت خلال الزيارة مناقشة موضوع الاحتراف الجزئي ووضع الحلول اللازمة لمعالجة هذا الأمر والوقوف على برامج الإعداد الفني للاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل.



وكان الناصر قد زار اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد، وأشار خلال الاجتماع إلى بعض الملاحظات المتعلقة بمشاركة 5 محترفين في بطولات الاتحاد خلال الموسم، الأمر الذي يقلل من حظوظ تواجد اللاعبين الشباب مع أنديتهم، كما قدم مقترحا بإلزام الأندية بمشاركة لاعبين اثنين من فريق تحت 19 مع الفريق الأول خلال الموسم القادم ليتسنى لهما الاحتكاك والاستفادة الفنية. كما اقترح الناصر إلغاء دوري تحت 21 سنة لعدم استفادة لاعبي المنتخب الأولمبي منه.