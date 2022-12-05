

مبارك الخالدي



قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم إقامة المواجهة المرتقبة بين القادسية والعربي في الدور نصف نهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد نادي الكويت بدلا من ستاد جابر الدولي.



ويأتي قرار اللجنة بسبب بدء أعمال زراعة البذرة الشتوية في ستاد جابر، وفي هذا الإطار رفع الفريقان من وتيرة تحضيراتهما للقاء المرتقب مع انضمام اللاعبين الدوليين للتدريبات بعد انتهاء مهمتهم مع الأزرق والمنتخب الأولمبي.



وفي شأن متصل، قررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة ضم الحكم الدولي المعتزل علي محمود إلى عضويتها تقديرا منها لخدماته الطويلة وللاستفادة من خبراته.