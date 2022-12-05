أعرب أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي، عن اعتزاز وفخر المهندسين في الكويت بما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات على جميع المستويات في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا إلى تجارب كبيرة وخبرات تراكمية في عمليات إنشاء البنية التحتية والملاعب والمنشآت الرياضية التي يجب نقلها والاستفادة منها لتأهيل وتطوير كوادرنا الهندسية الوطنية. وقال العتيبي في تصريح له إن المهندسين في الكويت يتابعون ومنذ إعلان استضافة قطر الشقيقة لهذه البطولة الاستعدادات الضخمة والترتيبات والإجراءات التي قامت بها بمختلف المجالات، مضيفا أن النجاح الكبير الذي نشهده حاليا في سير البطولة الأهم في العالم موضع فخر واعتزاز لكل المهندسين. وأشار إلى أن هذا النموذج العربي - الهندسي في عمليتي الإنشاء للمرافق الرياضية وخاصة الملاعب الضخمة وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجيا تجربة نأمل توطينها في الكويت ودول المنطقة كافة، مضيفا أن التطور الكبير في البنية التحتية من طرقات ووسائل نقل ومرافق خدمية خلال فترة وجيزة وبهذه الجودة تجربة يجب أن يطلع عليها المتخصصون عن كثب والاستفادة منها ومن أساليب إدارتها كمرافق عملاقة بكل أنواعها.



وتابع: نأمل بمزيد من التوفيق للأشقاء في قطر بإنهاء البطولة وتحقيق الاستفادة المرجوة من الملاعب والمرافق، مشيرا إلى دعم المهندس الكويتي لمثل هذه التوجهات والتجارب الفريدة التي ترفع الرأس، وتجعلنا نزهو فخرا بأن أبناء الخليج العربي قادرون على تحقيق الإنجازات والتفوق في مختلف المجالات.