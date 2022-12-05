

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن إضافة بطاقة عافية الرقمية إلى تطبيق (هويتي) بغية تسهيل الإجراءات على المستفيدين بشأن التعامل مع المستشفيات والعيادات ومزودي الخدمات الصحية دون الحاجة إلى حمل بطاقة عافية الأصلية.



وقال الناهض في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما تم إنجازه في إضافة عدة وثائق حكومية رقمية إلى تطبيق (هويتي) مثل إجازة القيادة الرقمية والتي بلغ عدد مستخدميها مليونا و117 ألفا، في حين بلغ عدد مستخدمي وثيقة ملكية السيارة الرقمية 616 ألفا، فيما بلغ عدد مستخدمي شهادة الميلاد الرقمية 470 ألفا وعدد مستخدمي البطاقة المدنية الرقمية للقاصر 703 آلاف مستخدم.