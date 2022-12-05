

تحت عنوان «إطلاق العنان للاستدامة في صناعة الضيافة بالكويت»، ينظم المعهد العربي للتخطيط وجمعية المياه الكويتية والمؤسسة الدولية للتعليم البيئي FEE وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مدار يومين ورشة العمل الأولى من نوعها في الكويت بعنوان «برنامج المفتاح الأخضر (Green Key) لاعتماد المنشآت السياحية في الكويت».



وافتتح الورشة مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله بكلمة ترحيبية أشاد بها بالجهود التي تقوم بها جمعية المياه الكويتية في دفع عجلة الاستدامة في الكويت ودعم المعهد لهذه الجهود.



ثم تحدث رئيس جمعية المياه د.صالح المزيني قائلا إن الورشة «تهدف إلى تعريف المنشآت السياحية في الكويت بآلية اعتماد جائزة المفتاح الأخضر، وإعلام هذه المنشآت بمتطلبات وإجراءات التقدم للحصول على جائزة المفتاح الأخضر». وأكد أن «المؤسسة الدولية للتعليم البيئي التي تمنح الاعتماد تعتبر المنظمة الأكبر عالميا في مجال التعليم البيئي وتهدف الى تحقيق الاستدامة وذلك من خلال برنامج (المفتاح الأخضر) لاعتماد الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية دوليا»، بالإضافة الى برامج أخرى خاصة بقطاعات التعليم والسواحل والغابات وغيرها، مضيفا «حصلت جمعية المياه الكويتية على صفة ممثل حصري للكويت في برنامج المؤسسة الدولية المذكورة».



وذكر المزيني أن «شهادة (المفتاح الأخضر) هي علامة بيئية تطوعية تم منحها لأكثر من 3700 فندق ومنشأة أخرى في 60 دولة في العالم. وهي المعيار الرائد للتميز في مجال المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في صناعة السياحة. وتمثل هذه العلامة البيئية المرموقة التزاما من قبل الفنادق بأن مبانيها تلتزم بالمعايير الصارمة التي وضعتها FEE وإطلاق العنان للاستدامة في صناعة الضيافة بالكويت».



وأعلن ان «الورشة التي تستمر يومين يشارك بها اكثر من 60 مشاركا، من الفنادق، والمطاعم، وبيوت الشباب ومراكز المؤتمرات والمنشآت السياحية الأخرى التي تبحث عن تحويل منشآتها إلى منشآت سياحية مستدامة ومسجلة دوليا بعد حصولها على المفتاح الأخضر»، مضيفا أن «الورشة سيتحدث فيها نائب رئيس المنظمة الدولية وممثل برنامج المفتاح الأخضر الدولي والمنسق الوطني للمنظمة في الكويت، وسيتم خلال الورشة تعريف الفنادق بآلية اعتماد منشآتها». وقال «في نهاية الورشة سيتم منح الفنادق المشاركة شهادات، وسيتم أيضا البدء بتسجيل الفنادق الراغبة في الحصول على الاعتماد الدولي من قبل جمعية المياه الكويتية المنسق الوطني للبرنامج في الكويت».



وفي نهاية حفل الافتتاح، تم تسليم درع المفتاح الأخضر للمعهد العربي للتخطيط وممثل برنامج المفتاح الأخضر وممثل اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت عبدالإله معرفي.