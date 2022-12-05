عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعدادات وزارة التربية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان قرارا بتدوير رؤساء لجان اختبارات الصف الثاني عشر لنهاية الفترة الدراسية الأولى للعام 2022 /2023، مبينا أن التدوير يشمل مدير المدرسة والمراقبين والملاحظين في اللجان.وحدد السلطان في اجتماع عقده مع مديري المناطق التعليمية صباح أمس عدد لجان الاختبارات في كل منطقة، داعيا إلى تجهيز مقار الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة للطلبة وضبط سير العملية بتطبيق اللوائح والنظم الخاصة بالاختبارات.