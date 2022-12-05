بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء» انه خلال المرحلة المقبلة سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة للتشدد في تطبيق النسب المحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة عبر القانون الخاص بهم، والذي يلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي والتي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4‎‎%.



وأضافت المصادر انه لا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.