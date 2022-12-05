انطلاقا من حرصها على النهوض بمسؤوليتها المجتمعية وتوفير كل سبل الدعم للشباب الكويتي،، ممن يمكن لهم أن يرفدوا فريق عمل الشركة من المهنيين المحترفين بطاقات جديدة، وإيمانها بأهمية التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية، الحكومية والخاصة منها على حد سواء، شاركت شركة المشروعات السياحية في معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس، الذي نظمته إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 28 نوفمبر الماضي حتى الأربعاء 30 منه، بديوان عام الهيئة بالشويخ وجرى افتتاحه برعاية كريمة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تكريم جميع الشركات المشاركة في المعرض.



وتضمنت مشاركة شركة المشروعات السياحية في هذا المعرض إقامة منصة عرض (بوث) تفاعل من خلالها موظفو الشركة مع الباحثين عن عمل من طلبة الهيئة من مختلف التخصصات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس، حيث أوضحوا لهم الفرص الوظيفية المتاحة والمستقبلية لدى الشركة وقدموا لهم المشورة حول كيفية استخدام موقع شركة المشروعات السياحية على شبكة الإنترنت من أجل القيام بالتسجيل والتقدم لشغل الوظائف الشاغرة. وحرص موظفو المشروعات السياحية خلال المعرض أيضا على تسليط الضوء على السمات والإنجازات الرئيسية للموارد البشرية في الشركة بالإضافة إلى المشاريع السياحية والترفيهية التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها.