أسامة دياب



شاركت 35 سيدة في عرض للأزياء بمقر إقامة السفير الإيطالي ضمن حفل لجمع التبرعات لمؤسسة «حياة» ومبرة رقية عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي.



وتمت استضافة عرض الأزياء «ديفيليه ديلا ريناشيتا» وهو مشروع من تصميم Raptus &Rose وجمعية سان باسيانو للأورام لأول مرة خارج إيطاليا بحديقة فيلا ناسيما في مقر إقامة السفير الإيطالي في الكويت.



وقامت المديرة الإبداعية ومؤسسة رابتوس آند روز سيلفيا بيسكونتي بتنفيذ مشروع Moda Liberata، المبني على فكرة جديدة للموضة تهدف إلى إظهار فردية كل امرأة بشكلها المميز، من خلال ارتدائها لملابس وقطع فريدة تمنحها إدراك جديد بالذات.



وبناء على رغبة السفير الإيطالي في الكويت كارلو بالدوتشي وزوجته كريستيانا تم تقديم هذه النسخة من الديفيليه بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الكويت ومبرة رقية عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي، والتي من خلال أنشطة جمع التبرعات تمول وتتابع المسار العلاجي للمرضى الوافدات في الكويت.



ويمثل مشروع الديفيليه أيضا وجهة نظر علاجية وثقافية، ويعد جزءا من الأنشطة والمبادرات المتنوعة التي تقوم بها السفارة لتعميق أواصر العلاقات بين إيطاليا والكويت.