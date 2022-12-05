آلاء خليفة



احتفلت الجامعة الأمريكية في الكويت بتخريج كوكبة من خريجي دفعة عام 2022، وذلك يوم الإثنين الماضي في «ذا أرينا كويت» بمجمع 360، بحضور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الشيخة دانا ناصر الصباح، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، إضافة إلى عدد من الديبلوماسيين وكبار الشخصيات وعائلات الخريجين. ومنحت الجامعة في الاحتفالية درجة البكالوريوس لـ510 خريجين، منهم: 185 من كلية الآداب والعلوم، و131 من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، و194 خريجا من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، من بين دفعة عام 2022، حصل 8 منهم على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، و25 حصلوا على مرتبة الشرف العليا و40 تخرجوا بمرتبة الشرف.



افتتح الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد كلمة للطلبة الخريجين، حيث أعربت عن فخرها بخريجي الجامعة الذين بذلوا مجهودا كبيرا بدعم من الجامعة حتى يصلوا إلى هذه المرحلة التي تتوج مجهودهم، مبينة أن مجهود أعضاء هيئة التدريس الحريصين على أبنائهم الطلبة ساعدهم للوصول إلى هدفهم.



وأضافت أ.د.عواد، أن الطلبة قد منحوا أهمية كبيرة للاكتشاف والتجربة أثناء مسيرتهم الجامعية، مما ساعدهم على إيجاد حلول إبداعية للتحديات المعقدة، وقد آمن الطلبة بقيم الفنون الحرة التي تتبناها الجامعة، فمهما اختلفت تخصصاتهم، سيكون الخريجون قادرين على الاستجابة للتحديات العالمية، فيعيشون المستقبل بأمان، ويصبحون مصدر إلهام للآخرين.



وبينت أ.د.عواد أن العامين الماضيين أثبتا للعالم أنه لا يمكن التنبؤ بالوضع الحالي والتقلبات العالمية، لذا نقوم جميعا بمحاولات للسيطرة على مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، مؤكدة أن خريجي الجامعة الأمريكية في الكويت مؤهلون لخوض التغيير في المستقبل، وأنهم مستعدون لبذل كل جهد من أجل خدمة مجتمعهم وبناء وطنهم ومساعدتهم على الارتقاء.



ثم ألقت الكلمة الرئيسة في الحفل عضو مجلس أمناء الجامعة والمدير الإقليمي لمجموعة «فيزا» ونائب الرئيس الأول في منطقة مجلس التعاون الخليجي د.سعيدة جعفر، والتي قد اختيرت ضمن أقوى 50 رائدة أعمال في الشرق الأوسط، حيث باركت للطلبة تخرجهم، مؤكدة أهمية فهم طبيعة الوظائف في الوقت الحالي والتي تتسم بالتغيير المستمر.



وشاركت د.سعيدة عددا من خطوات النجاح مع الخريجين، وهي أن يستمروا في التعلم وطرح الأسئلة التي تساعدهم على اشباع فضولهم نحو المعرفة، «إذ إننا نعيش في مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة، ناصحة الطلبة بأهمية البحث عن الذات والتعرف على مهاراتهم وإمكاناتهم».



وبينت د.سعيدة أن الوعي الذاتي هو أول طريق النجاح والحكمة، وهو الذي يمكن الجيل الجديد من أن يصبحوا قادة في المجتمع، كما أكدت ضرورة التحلي بالشجاعة في اقتناص الفرص وخوض المغامرات، إضافة إلى الاستعداد للمستقبل ولخوض التحديات والتغلب عليها.



وقدمت عميدة الشؤون الطلابية هلا العبدالرزاق بالطالب المتفوق أحمد الضليعي، الذي حصل على معدل 3.96 في تخصص هندسة الكمبيوتر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف العليا، كما حصل على جائزة أفضل مشروع في معرض مشاريع التخرج للفصل الدراسي الثاني من عام 2022.



وقال الضليعي في كلمته للخريجين، أننا نقف اليوم لجني ثمار المجهود الذي بذلناه طوال الفترة الماضية، واليوم هو بداية المغامرة الجديدة التي سنخوضها لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا وكي نصبح قادة في المستقبل، كما سنستخدم المهارات والأدوات التي تعلمناها في الجامعة الأمريكية في الكويت لتحقيق أحلامنا وأهدافنا.



وأعرب الضليعي عن امتنانه لأعضاء هيئة التدريس ولزملائه الأكبر سنا ممن ساندوه للوصول إلى النجاح المنشود، مبينا أنه يتطلع لرؤية الإنجازات الكبيرة التي سيحققها خريجو الجامعة، حيث يمتلك هؤلاء الخريجون عقولا عظيمة، استطاعت أن تتحدى الصعاب، وستتمكن من تحقيق نجاح باهر في المستقبل.



وقد تم تسليم الخريجين شهادات تخرجهم من قبل رئيسة الجامعة والعمداء، وهم د.علي شرارة ممثلا عن كلية الآداب والعلوم، ود.رالف باليام ممثلا عن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، ود.أمير زيد ممثلا عن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.



وجريا على الأعراف الأكاديمية، طلبت رئيسة الجامعة من الخريجين تحويل الطرة المتدلية من قبعاتهم من اليمين إلى اليسار إعلانا بتخرجهم رسميا من الجامعة، وفي نهاية الحفل، التقط الخريجون الصور التذكارية مع العائلات والأصدقاء والأساتذة.