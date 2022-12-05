

القاهرة - خديجة حمودة



قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يسهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين.



ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والطلاب والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية، وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة، حيث أوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيعا بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية، ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.