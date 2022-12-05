أعلن قصر الإليزيه عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام الحالي، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في اغسطس 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا.



وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني امس.



وأفاد الإليزيه في بيان بأنه «في أعقاب مكالمتهما في 27 نوفمبر الماضي، اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على غرار قمة بغداد التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين والرئيس الفرنسي قبل نهاية العام الجاري»، من دون أي توضيحات حول قائمة المشاركين في الوقت الحاضر.



وجاء في البيان أن ماكرون والسوداني «تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر»، بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية وفي شمال العراق.



وأضاف الإليزيه أن ماكرون الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا «في مطلع العام 2023»، «ذكر مرة جديدة أنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطول سيادته واستقراره وفي مكافحته الإرهاب».