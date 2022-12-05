عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات أمس غيابيا بالإعدام شنقا لمقيم مصري أقدم خلال شهر مارس الماضي على قتل زوجته الفلبينية داخل شقتهما في منطقة المهبولة قبل هروبه إلى بلاده. وكان حارس عمارة قد أبلغ بأن الجاني أرسل إليه رسالة صوتية أبلغه فيها بأن زوجته جثة هامدة داخل الشقة بعدما قتلها خنقا ثم غادر البلاد برفقة ابنه ‏«16 عاما»‏ وابنته «17 عاما» فيما ترك ابنه الثالث داخل حضانة.



كما قضت محكمة الجنايات أمس بالإعدام شنقا لمقيم سوداني أقدم خلال شهر مارس الماضي على قتل طليقته من نفس جنسيته طعنا داخل شقة في منطقة ميدان حولي.



وكان الجاني قد سلم نفسه إلى الجهات الأمنية وأبلغ بأنه قتل طليقته طعنا بسكين نتيجة خلافات بينهما، وعند توجه الأمن تمت معاينة جثة المجني عليها وتحريز سكين الجريمة بجوارها. وذكر الجاني خلال التحقيق بأنه ينام في غرفة وحده، فيما تنام طليقته وأطفالهما بغرفة أخرى في ذات الشقة، مبينا أن الخلافات بينهما نتجت بسبب طلباتها التي لا يقوى عليها.