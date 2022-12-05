توفي الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي، صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 89 عاما.



وكان فوزي مرّ بأزمة نفسية كبيرة خلال الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحافي صلاح منتصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.



ويعد الراحل مفيد فوزي واحدا من أهم الإعلاميين والصحافيين العرب، وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحافي، ولد في عام 1933 بمحافظة بني سويف المصرية، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي، وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له العمل صحافيا في مجلة «صباح الخير»، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية.



تخرّج الراحل في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ، ثم انتقل منها إلى العمل التلفزيوني، وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ، وشارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي ومحاور، هما «حديث المدينة» من إنتاج ماجدة الصباحي، و«معالي الوزير» مع الفنان الراحل أحمد زكي.