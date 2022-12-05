لا يمكن أن يكون ذلك من قبيل الصدفة، فقد ظهــرت الأميـــرة البريطانيــة كيــت (40 عاما) في الولايات المتحدة بقلادة من الزمرد كانت ملكا لحماتها الراحلة الأميرة ديانا، التي توفيت عام 1997.

وارتدت كيت قطعة المجوهرات مع فستانها الأخضر مساء الجمعة في مدينة بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في حفل جائزة مسابقة إرتشوت المرتبطة بالمحافظة على المناخ وثروات الأرض والتي قدمها زوجها الأمير ويليام (40 عاما).



ومن ناحية مثلت القلادة المرصعة بالأحجار الخضراء تطابقا مثاليا مع هذه المناسبة.



فيما من ناحية أخرى، يمكن فهم الاختيار على أنه بمنزلة إقرار يوضح أن ويليام وكيت يسيران على خطى «ملكة القلوب». كما حملت كيت اللقب السابق لديانا، أميرة ويلز، منذ وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي.

ويعد التصريح بما جرى داخل الولايات المتحدة خصيصا، حيث يعيش شقيق ويليام، هاري (38 عاما) وزوجته ميغان (41 عاما) منذ عدة أعوام تحديا.