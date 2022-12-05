منصور السلطان



أحالت دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية مساء أمس الأول مواطنا ووافدا عربيا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط في منطقة خيطان.



ووفق مصدر أمني لـ «الأنباء» فإنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية مساء أول من أمس بأحد الطرق في منطقة خيطان، تم الاشتباه بسيارة تترنح، وبعد إجبار قائدها على التوقف تبين أنه ومرافقه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنهما اتضح أن قائدها مواطن ومرافقه من إحدى الجنسيات العربية، وبتفتيشهما عثر معهما على مواد مخدرة وأدوات تعاط وسلاح أبيض «سكين».



تم إبلاغ المسؤولين الذين أمروا بإحالتهما والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.