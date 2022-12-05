أحمد مغربي



رفعت وزارة الكهرباء والماء مناقصتين إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للترسية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 311 مليون دينار. الأولى: ترسية مناقصة أعمال للوحدات الغازية ذات الدورة المركبة (المرحلة الأولى) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 137.74 مليون دينار. والثانية: ترسية مناقصة تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على إحدى الشركات بنحو 173.18 مليون دينار.