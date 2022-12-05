تخفيض رواتب بعض مجالس الإدارات ورؤساء الهيئات

إستراتيجية لدعم المتقاعدين.. أساسها زيادة الرواتب المنخفضة

"ديوان الخدمة ": غير صحيح ما يتداول عن وجود أي خصومات من الرواتب



مريم بندق



يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث تستعد الحكومة لإعداد تقرير يتضمن الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن معالجة بعض الملاحظات المتكررة تحتاج إلى تطوير وتحديث بعض التشريعات.

وأضافت: سيحسم المجلس بعض مشاريع المراسيم المتعلقة بسد شواغر القياديين.

وبينت أن منح معاش لبعض المتقاعدين بنسبة معينة لا يسري على الجميع بل يطبق في حالات محدودة جدا واستثنائية مقابل عطاء غير محدود ومتميز.



هذا، وعلمت «الأنباء» انه سيتم تقنين الرواتب الشهرية لبعض أعضاء مجالس الإدارات ورؤساء الهيئات الحكومية والصادرة بقرارات من مجلس الوزراء.



وأوضحت المصادر أن التقنين سيشمل الرواتب المرتفعة بشكل لافت لبعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ورؤساء الهيئات.



وذكرت أن إعادة دراسة القرارات الصادرة بشأنهم تحقيقا للتوازن وترشيدا للإنفاق الحكومي، ولا يسري ذلك على الموظفين.



وكشفت عن وجود توافق حكومي - نيابي حول أهمية وضرورة استعجال البت في مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب والذي يعالج سلم الرواتب وينصف أغلبية الموظفين أصحاب الرواتب الأساسية المنخفضة.



وأكدت أن الجهات المختصة تواصل عملها لإنجاز سلم الرواتب الجديد وسيقدم لمجلس الأمة بمشروع قانون.



وردا على سؤال حول المتقاعدين، أجابت المصادر بأن الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد مشروع قانون لتنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير المؤسسة، ومن الأهمية ذكر أن الحكومة وعدت بزيادة رواتب فئة المتقاعدين التي تنخفض رواتبها عن حد معين يتفق عليه، حيث يوجد رأيان.

"ديوان الخدمة ": غير صحيح ما يتداول عن وجود أي خصومات من الرواتب

أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بظهور خصم لبعض الموظفين من خلال تطبيق ديوان الخدمة المدنية ، ‏نود إبلاغكم بأنه لا توجد أي خصومات وللتأكد من ذلك بالدخول عبر موقعنا.

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من الأهمية ذكر أن المتداول وجود خصم من الرواتب.