عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الدفاع سترسل اليوم الإثنين الكشوفات الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية لمنتسبيها من العسكريين والمنتدبين الى ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المكافآت مستحقة لجميع العسكريين ممن كانوا على رأس العمل خلال جائحة كورونا، مشيرة الى ان المكافأة تتفاوت بالنسبة للضباط وضباط الصف والأفراد كل حسب موقع عمله، وكذلك الأيام التي عملوا فيها اثناء الجائحة.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية مطلعة في الحرس الوطني ان كشوفات المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية تم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لصرفها وإيداعها في حسابات مستحقيها خلال الأيام القليلة المقبلة.