قال الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق إن فترة «المربعانية» ستبدأ غدا الثلاثاء وذلك مع بداية نوء الإكليل في منازل القمر.



وأوضح المرزوق، في تصريح لـ «الأنباء»، أن فترة الوسم تنتهي اليوم الاثنين فيما تبدأ فترة «المربعانية» التي مدتها 40 يوما في اليوم التالي، وذكر لنا الأجداد في الماضي أن أول عشرة أيام من «المربعانية» تحسب وكأنها من أيام فترة الوسم واستمرارا لفترته وتأخذ مأخذه، ومن المعروف أن فترة الوسم مدتها 52 يوما، وهذا يعني في هذه الحالة ان فترة الوسم في الواقع تمتد 62 يوما في هذه الحالة، وأن فترة المربعانية تصبح في هذه الحالة مدتها شهر واحد هذا تفسير لما ذكره الأجداد في أن أول عشرة أيام من المربعانية تكملة للوسم.



وتابع: المربعانية ستبدأ هذه السنة في يوم الثلاثاء 6 الجاري، وهو بداية نوء الأكليل في منازل القمر أو حساب أهل البر حسبما يسمى هنا في الكويت، وفي فترة المربعانية وبتاريخ 20 الجاري يبدأ «نوء القلب».



وذكر أن «نوء القلب» هو النوء الثاني في المربعانية والذي تتزامن بدايته مع ظهور النجم الأحيمر والذي هو مؤشر على نهاية الرياح الشديدة المعروفة باسم «ضربة الأحيمر» المشابهة لفترة السرايات، حيث يرى هذا النجم في الفجر في جهة الجنوب.



وأضاف: كذلك في المربعانية في ثاني يوم من «نوء القلب» 21 الجاري يبدأ برج الجدي، حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي والذي يقع على خط عرض 23.5 جنوب خط الاستواء مع تعامد الشمس على مدار الجدي يدخل فصل الشتاء ويكون الليل في هذه الفترة في غاية طوله والنهار في غاية قصره.



وختم المرزوق: تنتهي فترة المربعانية في نهاية «نوء الشولة» الذي ينتهي في يوم 13 يناير المقبل مع دخول برد البطين الذي يبدأ هذا البرد في 14 يناير المقبل ويقول ساجع الجزيرة العربية عن «نوء الشولة» (برد الشولة يرد البرد من أوله).