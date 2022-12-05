قدم وكيل وزارة التربية بالإنابة، رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد الشكر الى أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري وسفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله على دعوتهم لأبنائنا طلبة ثانوية بلاط الشهداء لحضور مباراة في مونديال قطر.



وقال المقصيد خلال استقبال وفد المدرسة بعد عودتهم من الدوحة: «تشرفت باستقبال طلبة ثانوية بلاط الشهداء بعد زيارتهم للدوحة بناء على دعوة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لمتابعة مباريات كأس العالم ومشاهدة الطفرة الكبيرة التي حققتها ق طر في استضافة اكبر حدث رياضي عالمي وهذا يعد فخرا للخليج والعرب بعدما أثبتت القيادة القطرية القدرة على تحقيق الإنجازات التي أثنى عليها الجميع».



وأضاف قائلا: «مشاركة أبنائنا الطلبة في هذا المحفل وتمثيلهم للكويت خير تمثيل له الكثير من المعاني والمفاهيم وزيارتهم للكثير من معالم الدوحة الثقافية والحضارية مما تعود بالنفع عليهم خلال مشوارهم التعليمي».