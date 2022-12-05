نظّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، جلسات حوارية مباشرة مصاحبة لأيام المهرجان هذا العام في مدينة جدة، بمشاركة صانعي الأفلام والمخرجين والممثلين العالميين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي قوله إن الجلسات الحوارية المباشرة لعدد من الأسماء اللامعة في عالم صناعة السينما العالمية والعربية والبوليودية، ستحظى باهتمام المتابعين للجوائز العالمية، خلال الدورة الثانية للمهرجان هذا العام، تقديراً لإسهاماتهم في مجال صناعة الأفلام، والاستماع إلى تجاربهم الناجحة وتطلعاتهم المستقبلية.

وسيشمل برنامج الجلسات الحوارية التي أعلنها المهرجان مشاركة الفائزين والمرشحين لجوائز الأوسكار والممثلين الأسطوريين والمخرجين العالميين، للحوار الخاص مع الجمهور حول أهم محطات مشوارهم الفني.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي سيقدم 131 فيلماً روائياً قصيراً من 61 دولة بـ41 لغة لصُنَاع السينما من الأصوات الصاعدة والمخضرمة.