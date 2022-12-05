انتهى النجم حمادة هلال من تصوير أغنية تحمل عنوان إحنا الحياة، في الحي الفرعوني والحي الإسلامي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

يتعاون حمادة في الأغنية مع البلوجر الصينية "ما يه"، حيث صور الجزء الخاص به في الأغنية في حديقة معرض بكين بالصين وتم تقسيم فريق العمل إلى فريقين عربي وصيني، ويمثل فريق العمل العربي المخرج المصري يوسف عماد الدين ومدير التصوير محمود رفعت، أما الجانب الصيني من إخراج "منغ شين" وتصوير "شيه يي" .

وتدور فكرة الأغنية على تلاقي الحضارات والحث على استمرارية التعاون بين الشعوب يدا بيد والصداقة التي تجمع دولة الصين بالدول العربية والأخوة حيث لا تفرقة ولا تمييز بين الشعوب.

كلمات الأغنية للشاعرة المصرية سلمى رشيد بالتعاون مع الشاعر الصيني وو يوان يوان، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.