أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في مملكة الجبل الأسود أن عدد السياح في الدولة بلغ 91.263 زائرًا في نوفمبر الماضي، أي ما يقرب من ضعف عدد الزوار البالغ 45.665 زائرًا قبل عام.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن وزير السياحة في الجبل الأسود جوران ديوروفيتش توقعه بأن تسجل البلاد موسما صيفيا أفضل مما كان عليه في عام 2019، على الرغم من تأثرها بتداعيات الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

غير أن الأرقام حتى الآن أقل من التوقعات، وقد حذر رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش من أن عدد السياح الأجانب خلال موسم الصيف في البلاد كان أقل من المتوقع بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار في الفنادق والمطاعم.

تجدر الإشارة إلى أن السياحة تعتبر صناعة رئيسية لاقتصاد الجبل الأسود، حيث تساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تضررت بشدة في عام 2020 جراء أزمة كورونا.

وقد استعادت الصناعة عافيتها العام الماضي بشكل أفضل من المتوقع، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة. وكانت التوقعات لهذا العام حذرة إلى حد ما حيث يشكل الزوار من روسيا وأوكرانيا نسبة كبيرة من السياح الأجانب.