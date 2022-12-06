49 % من إجمالي سكان الكويت يستفيدون من خدمات البطاقة التموينية



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن إجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في الكويت ارتفع خلال أول 9 أشهر من 2022 بواقع 44.7 ألف مستفيد ومستفيدة ليبلغ نحو 2.18 مليون بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.13 مليون بنهاية ديسمبر 2021. وارتفع عدد بطاقات التموين في الكويت بواقع 4947 بطاقة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغت أعدادها التراكمية نحو 252.36 ألف بطاقة تموينية قياسا إلى 247.42 ألف بطاقة بنهاية ديسمبر 2021. وتفصيليا، شهدت أول 9 أشهر من العام الحالي عمليات إصدار وإضافة على نحو 5481 بطاقة تموينية، بلغ عدد المستفيدين من تلك البطاقات نحو 93.9 ألف شخص، وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى عدد عمليات إضافة وإصدار لبطاقات بواقع 853 بطاقة يليه شهر مارس بـ 752 بطاقة، ثم شهر يونيو بـ 687 بطاقة، فيما سجل شهر سبتمبر أعلى عدد للمستفيدين من خدمات الإصدار والإضافة بواقع 18.5 ألف مستفيد ومستفيدة، يليه شهر يونيو بـ 13.56 ألف مستفيد ومستفيدة، ثم شهر أغسطس بـ 12.7 ألف مستفيد. وشهدت الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي تجديد وتحديث 7371 بطاقة تموينية لنحو 2771 مستفيدا ومستفيدة، حيث سجل شهر أغسطس أعلى معدلات التجديد والتحديث بواقع 1442 بطاقة، يليه شهر يونيو بـ 1145 بطاقة، ثم شهر مايو بواقع 963 بطاقة، وبلغ أعلى عدد مستفيدين لعمليات التحديث والتجديد في شهر مارس بواقع 407 مستفيدين ثم يونيو بواقع 396 مستفيدا ومستفيدة وسبتمبر بواقع 371 مستفيدا. وسجلت عمليات الإلغاء والحذف للبطاقات التموينية إجراءات على 344 بطاقة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي سرت إجراءاتها على نحو 27.36 ألف مستفيد ومستفيدة، وسجل شهر مارس أعلى معدل لتلك العمليات بلغ نحو 67 بطاقة يليه شهر فبراير بـ 46 بطاقة، ثم شهر أبريل بـ 41 بطاقة، وسجل شهر سبتمبر أكبر عدد مستفيدين من ذلك الإجراء بواقع 5026 مستفيدا ومستفيدة، يليه شهر مارس بـ 3974 ثم شهر يونيو بـ 3581 مستفيدا ومستفيدة.



والجدير بالذكر أن من يحق لهم الاستفادة من خدمات البطاقات التموينية هم المواطنون بالإضافة إلى العمالة المنزلية، والذين يبلغ عددهم الإجمالي بمنتصف العام الحالي نحو 2.19 مليون نسمة بواقع 1.5 مليون مواطن ومواطنة، و693.2 ألف عامل وعاملة منزلية، ما يعني أن نسبة المستفيدين من خدمات البطاقة التموينية إلى إجمالي المستحقين يتجاوز 99%. ومن ناحية أخرى، وقياسا إلى إجمالي عدد سكان الكويت سواء مستحقون لتلك الخدمات أم لا، فإن المستفيدين الفعليين من الخدمات التموينية في البلاد يقارب نصف السكان، إذ يشكل المستفيدون نحو 49% من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 4.46 ملايين نسمة، كما في نهاية يونيو 2022.