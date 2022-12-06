ندى أبونصر



نظمت حضانة البستان لضعاف السمع والنطق التابعة للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حفل افتتاح الحضانة بحلتها الجديدة أمس، بحضور رئيسة الجمعية لولوة الملا ومسؤولة الحضانة هيفاء الصقر ومديرة الحضانة دليلة كمون وأولياء الأمور ونخبة من سيدات المجتمع.



وخلال الحفل ألقت مديرة الحضانة دليلة كمون كلمة شكرت فيها جميع العاملين في الحضانة على دعمهم المعنوي للأطفال، مؤكدة وجود نظام خاص في الحضانة يتمثل في إقامة دورات تدريبية للمدرسات حول كيفية التعامل مع الأطفال ضعاف السمع والنطق، متقدمة بالشكر الى جميع المساهمات والداعمات للحضانة منذ إنشائها وعلى رأسهن مسؤولة الحضانة هيفاء الصقر ورئيسة الجمعية لولوة الملا.



وقالت كمون انه بتطور العلم والطب أصبحت هناك عمليات زراعة قوقعة للأطفال حيث تجعل الطفل شبه الأصم يسمع، ودورنا في الحضانة يتمثل في تدريبه على النطق وجعله يتكلم ليستطيع التعامل مع أقرانه الأسوياء بشكل طبيعي، لافتة إلى ان هناك الكثير من الأطفال تؤهلهم قدراتهم بعد تخريجهم للاندماج مع الطلاب الأسوياء في المدارس ومتابعة تعليمهم بشكل طبيعي.



وأضافت: ما يميز حضانة البستان انها الأولى في الكويت والخليج العربي وتأسست منذ عام 1997 وتستقبل فقط ضعاف السمع والنطق، واحتفلنا بافتتاحها بحلتها الجديدة بعد ترميمها وتجديدها من كل الجوانب سواء المبنى أو الحديقة أو الفصول.



بدورها، لفتت مسؤولة حضانة البستان هيفاء الصقر الى ان الحضانة تعد من أوائل الصروح التعليمية في الوطن العربي لتعليم ضعاف السمع وزارعي القوقعة وتأهيلهم تربويا ومجتمعيا، شاكرة إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية وجميع المدرسات والإداريات والموظفات العاملات في الحضانة اللاتي عملن على مدار 25 عاما ولجهودهن المبذولة، وخصت بالشكر الجهات والشخصيات المتبرعة على دعمهم المستمر للحضانة.