يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على اليرموك 36-29 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع العميد رصيده إلى 14 نقطة مواصلا صدارته للترتيب العام فيما تجمد رصيد اليرموك عند 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز القادسية على كاظمة 35-33 ورفع الملكي رصيده إلى 14 نقطة مشاركا الكويت صدارة الترتيب العام ومتراجعا عنه بفارق الأهداف في المركز الثاني فيما توقف رصيد كاظمة عند 3 نقاط. وينتظر كاظمة عودة محترفه الثاني المصاب محمد فراد في مباراته المقبلة أمام برقان الجمعة المقبل.



من جانب آخر، أسفرت نتائج الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى عن فوز الشباب على الجهراء بصعوبة 27-26 ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط فيما توقف رصيد الجهراء عند 3 نقاط، كما فاز النصر على التضامن 40 -30 ورفع العنابي رصيده الى 9 نقاط وتوقف رصيد التضامن عند نقطتين.



إلى ذلك، نالت الحكمتان معالي العنزي ودلال النسيم الشارة الدولية للتحكيم بعد اجتياز اختبارات grtip النظرية والعملية ومشاركتهما في بطولة آسيا للسيدات والمقامة في كوريا الجنوبية.