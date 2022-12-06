هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة على نظيره الجهراء بفارق نقطة واحدة (113-112)، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم، ليواصل «البرتقالي» طريقه في الدوري دون خسارة، محققا فوزه الخامس على التوالي، رافعا رصيده إلى 10 نقاط من 5 مواجهات، فيما خسر الجهراء للمرة الثانية، وليصل إلى النقطة الـ 10 من 6 مباريات.



وفي مواجهة ثانية، تغلب القرين على العربي 67-57 نقطة، ليتقدم الفائز خطوة مهمة نحو حجز مقعد ضمن الفرق الستة الأولى في الدور التمهيدي للمنافسة على اللقب. جاءت مواجهة كاظمة والجهراء متكافئة في أغلب فتراتها، وقدم خلالها لاعبو الفريقين مستويات متميزة دفاعا وهجوما، وحسم كاظمة الربع الأول لمصلحته بأفضلية بسيطة وبفارق 4 نقاط (29-25)، فيما عاد الجهراء في الربع الثاني ليقلص الفارق ويحسم الشوط لمصلحته 27-24، لينتهي النصف الأول من المباراة بفارق نقطة واحدة (53-52).



ودخل فريق المدرب اللبناني أحمد الفران برغبة عالية في أخذ زمام المبادرة، وقدم «الجهراوية» أفضل مستوياتهم في المواجهة، وسجلوا أعلى نتيجة ممكنة بـ35 نقطة، فيما لم يتمكن «البرتقالي» من تسجيل سوى 29 نقطة، لينتهي الربع الثالث بأفضلية للجهراء 87-82، وفي الربع الأخير عاد البرتقالي بقوة ليحسم النتيجة لمصلحته، بعد ما تغلب 31-25 في الربع الأخير من المواجهة.