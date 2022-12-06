

يحيى حميدان



قاد المدرب البحريني علي عاشور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مساء امس بصفة رسمية بعدما أسندت الإدارة المهمة إليه أول من أمس عقب الانتهاء من كل الأمور، حيث فك عاشور ارتباطه مع فريقه الرفاع قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.



وسيكون عاشور المدرب الثالث هذا الموسم لـ «الأبيض» بعد ما تمت إقالة الكرواتي رادان غاسانين، قبل أن يتم إسناد المهمة بصفة مؤقتة للمدرب محمد عبدالله الذي قاد الكويت لتحقيق لقب السوبر الشهر الماضي على حساب كاظمة 2-1.



وسيعاون عاشور طاقم جديد بالكامل، يتكون من البحريني علي مجيد كمدرب مساعد، ومواطنه محمد الحسيني (محلل فني)، وأنور محفوظ مدربا للحراس، إلى جانب التونسي محمد ياسين مدربا للياقة.