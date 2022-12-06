صرّح مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري بأن الأمانة العامة للأوقاف شريك استراتيجي وداعم رئيسي لمشاريع اللجنة، مثمنا حرص الأمانة على اختيار ودعم المشاريع الدعوية المهمة، ومنها «مشروع القرآن الكريم وترجماته وعلومه».



وأشار الدوسري إلى أن مشروع نشر علوم وترجمات القرآن الكريم وعلومه هو مشروع متميز في خدمة كتاب الله تعالى، حيث يشمل 3 مواقع إلكترونية تقدم مواد مقروءة ومسموعة ومرئية في علوم القرآن، إضافة إلى عدد 2 تطبيق للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تعمل بنظامي التشغيل آبل استور وآندرويد.