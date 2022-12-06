قال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن العمل التطوعي الكويتي حافل بخدمة المحتاجين في شتى البقاع.

وفي تصريح صحفي له جدد الحداد دعوة الرحمة العالمية لمختلف الفرق التطوعية الكويتية إلى الاستمرار في مسيرتها التي تبعث على الفخر لكويت الخير والعطاء، والتحلي بقيم الإصرار وروح الفريق الواحد وقوة الإرادة والعزيمة وابتكار الأفكار الرائدة التي تلبي احتياجات الفئات الضعيفة والمحتاجة.

وأوضح الحداد أن الرحمة العالمية تعمل على دعم ثقافة التطوع في العمل الخيري والإنساني، والحث على المشاركة المجتمعية في فعل الخير، باعتبار الفرق التطوعية الدرع الواقي للمجتمعات والشعوب في مواجهة المخاطر والأزمات والكوارث، وذلك لدورها الكبير في مجال العمل الخيري والإنساني.

مضيفاً أن الجمعية تعمل على احتواء أكبر عدد ممكن من الفرق التطوعية، بتكثيف التواصل والتعاون، وجذب الطاقات والكفاءات المميزة في العمل التطوعي، للمشاركة في فعاليات وأنشطة الرحمة العالمية على مدار خطتها 2022 - 2025

مجدداً إشادته بالجهود الرائدة التي تقدمها الفرق التطوعية في ساحات العمل الخيري والإنساني، بما يعكس قيم البر والإحسان والخير والتكافل والتراحم التي جُبل عليها أهل الكويت وورثوها عن الآباء والأجداد.