

أكدت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أهمية التراث في ابراز التنوع الثقافي بين المجتمعات والشعوب حول العالم، مشددة بهذا الشأن على حرص الكويت على حفظ تراثها الوطني.



وقالت القائم بأعمال عميد الكلية د.مها السجاري في مؤتمر صحافي أمس الاثنين إنه انطلاقا من ذلك ستنظم الكلية مؤتمر «الحفاظ على التراث الثقافي في الكويت» 12 ديسمبر الجاري بالتعاون مع مكتب (يونسكو) لدول الخليج واليمن ويستمر يوما واحدا في جامعة الكويت.



وأضافت السجاري أن تنظيم المؤتمر يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، لافتة إلى حرص الكويت على حفظ التراث الوطني من خلال التسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية والمتحركة الموثقة، إضافة إلى إقامة العديد من الاتفاقيات الدولية والبرامج المحلية والمناهج التعليمية وإنشاء المتاحف وصيانة المباني التاريخية. من جانبه، قال أستاذ الآثار والأنثربولوجيا في جامعة الكويت د.حسن أشكناني إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المختلفة للتراث الثقافي وعلى حالة صونه والحفاظ عليه في الكويت.