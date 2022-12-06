أعلن بنك وربة عن مشاركته في معرض «دورنا الإعلامي» الأول من نوعه في العلاقات العامة الذي يقام في الفترة الصباحية ابتداء من الثلاثاء الموافق 6 حتى 8 ديسمبر بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية جامعة الكويت - تحت رعاية عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي.



وبهذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري - مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: «تأتي مشاركة بنك وربة في معرض دورنا الإعلامي تعزيزا لاستراتيجيته الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والتطور العلمي، وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح».



وأضاف المطيري: «يولي بنك وربة اهتماما كبيرا لشريحة الطلبة، يتمثل في دعم أنشطتهم المختلفة، بمن فيهم شريحة الطلبة والخريجين، ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل، ويحرص على المساهمة منذ سنوات على المشاركة في مثل هذه المعارض والفعاليات التي توجه طاقات الطلبة إلى المسار التعليمي الصحيح، وتسخير قدرتهم المتميزة على فهم التطورات التكنولوجية ومتغيرات المجتمع العصرية في تقديم أحدث المنتجات والخدمات الرقمية».