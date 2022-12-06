كشفت شركة ديليفرو عن نتائج استطلاع أجرته لمعرفة الأطعمة المفضلة في الكويت من الوجبات الخفيفة خلال كأس العالم 2022. وقد جاءت الأطعمة التي تؤكل باليد والوجبات الخفيفة على رأس القائمة، حيث تصدر كل من الفشار والبيتزا المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين احتلت رقائق البطاطس والتغميسات المركز الثالث.



وفي هذا الصدد، صرحت سهام الحسيني، المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت قائلة: «نحن متحمسون للغاية لتقريب الناس أكثر من الأطعمة المحببة لديهم، لاسيما خلال كأس العالم، باعتباره مناسبة تجمع عشاق كرة القدم مع عائلاتهم وأصدقائهم. كما نتطلع إلى مشاركة اللحظات السعيدة مع عملائنا وخلق المزيد من الذكريات لهم مع وجباتنا الخفيفة وأكلاتنا المفضلة».



أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، يفضل الأشخاص في الكويت الأطعمة التي تؤكل باليد أكثر فيما يتعلق بالوجبات الخفيفة المفضلة لديهم. ووفقا للاستطلاع الذي أجرته «ديليفرو»، يفضل 37% من الأشخاص تناول وجبة الفشار أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، في حين يفضل 34% تناول البيتزا، أما 12% من المشاركين بالاستطلاع فيرغبون بتناول رقائق البطاطس والتغميسات.



يميل الأشخاص في الكويت أيضا إلى الاستمتاع بالتخطيط لوجباتهم وتصفح تطبيقات التوصيل قبل اختيار طلباتهم.