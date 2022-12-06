

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر نوفمبر الماضي، وهم: خليل عبدالحسين الخباز، هبه محمد إسماعيل، عبدالله حسن الحريري، إبراهيم حبيب عبدالله، محمد سامي صالح، رانديب كاوور شادها، محمد عباس حسين الخميس، فاطمه حسين كارون، عدنان منصور علي الصفار، القاصر: فرح صالح حسين.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ منح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار، والتي أعلن الفائز فيها في يوليو الماضي، فيما سيتم إعلان الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار في السحب السنوي الكبير في 19 يناير المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست آند يونغ.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.